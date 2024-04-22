Erdoğan 30 Nisan’da açıklayacak! Emekli maaşı, asgari ücrete ara zam ne olacak?

İş hayatının önemli istişare organlarından biri olan Çalışma Meclisi 13. toplantısına hazırlanıyor. 23 Mayıs 2019’daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi.