Erdoğan 30 Nisan’da açıklayacak! Emekli maaşı, asgari ücrete ara zam ne olacak?
Çalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanacak. TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK toplantı masasına asgari ücretten emekli maaşı zammına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya kadar birçok konuyu getirecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflar ile Beştepe’de bir araya gelecek.
İş hayatının önemli istişare organlarından biri olan Çalışma Meclisi 13. toplantısına hazırlanıyor. 23 Mayıs 2019’daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi.
5 yıl aradan sonra toplanıyor
Beştepe’de 2 gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. O sorunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak.
Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.
Erdoğan tarafları ağırlayacak
Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe’deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan’ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.