Erdil Yaşaroğlu karikatürü paylaştı başına gelmeyen kalmadı! Canlı ders yaparken...

Karikatürü 2017 yılında kullandı: "Mevzu ne diye sorduğumda o anın şokuyla aklımda kalan "web sitesi" ve "penguen şikayet" sözlerinden meseleyi zor da olsa anladım. Çünkü birkaç ay evvel 2014 yılında sitesinde kurban bayramında bir kurban karikatürü paylaşan birinin ifadeye çağrıldığını okumuştum. O aklıma geldi. Ben de 2017 yılında tasarruflu olmak ve cimrilikten uzak durmak konulu hikayenin altında konu daha iyi anlaşılsın diye whatsapp gruplarında mı sosyal medyada mı karşıma çıktığını hatırlamadığım birkaç karikatür bulup eklemiştim."