Erdil Yaşaroğlu karikatürü paylaştı başına gelmeyen kalmadı! Canlı ders yaparken...
Twitter'da 'muallimbsk' isimli Bekir Salih Korkmaz'ın Erdil Yaşaroğlu ile ilgili iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
Dün akşam sosyal medyada Bekir Salih Korkmaz isimli bir kişi, Erdil Yaşaroğlu'nun şikayeti üzerine evinin polisler tarafından basıldığını iddia etti. Korkmaz, evinin basılmasının sebebinin paylaştığı bir karikatür yüzünden olduğunu söyledi.
Korkmaz paylaştığı tweetlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "18.01.2021 pazartesi günü öğle vakti, sıradaki canlı derse başlamak için bilgisayarın başında bekliyordum. Derse daha yarım saat vardı. Eğitimci olarak başta öğrencilerim olmak üzere çocuklar için açtığım tamamen değerler eğitimi içerikli hikaye ve masalların olduğu bir sitem var. Boş durmayayım, sözünde durmak konulu bir hikaye yazayım dedim. Yazarken 5 polis baskın yapar gibi evime geldi. Arama yapacağız dediler. Çoluk çocuk şok olduk. Elimiz ayağımıza dolaştı."
Karikatürü 2017 yılında kullandı: "Mevzu ne diye sorduğumda o anın şokuyla aklımda kalan "web sitesi" ve "penguen şikayet" sözlerinden meseleyi zor da olsa anladım. Çünkü birkaç ay evvel 2014 yılında sitesinde kurban bayramında bir kurban karikatürü paylaşan birinin ifadeye çağrıldığını okumuştum. O aklıma geldi. Ben de 2017 yılında tasarruflu olmak ve cimrilikten uzak durmak konulu hikayenin altında konu daha iyi anlaşılsın diye whatsapp gruplarında mı sosyal medyada mı karşıma çıktığını hatırlamadığım birkaç karikatür bulup eklemiştim."
Çocuklar canlı ders yapıyor: "Bu karikatürlerden 2 tanesi Penguen dergisine ve Erdil Yaşaroğlu'na aitmiş. Uzun yıllardır orada burada paylaşılan karikatürlerin telif uyarısı dahi yapılmadan suç duyurusunda bulunulması ile karşı karşıyaydım. Polisleri eve buyur ettim. Evdeki dijital cihazlara el koyacaklarını söylediler. Buldukları 2 bilgisayar, cep telefonum, 2 harici disk ve 2 flash belleğe el koydular. Çocuklar canlı ders yapıyor, benim laptopu ve telefonumu alın ama bari çocukların bilgisayarına dokunmayın dedim."