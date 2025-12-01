Erdem Yener kadınlar hakkında söyledikleri sosyal medyayı karıştırdı! Cüneyt Özdemir acımadı saydırdı
Erdem Yener'in katıldığı bir programda kadınlar hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük olay oldu. Ünlü oyuncu Erdem Yener, kadınlar hakkında söylediği olay olan ifadelerinde "Bir kadın tır şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? demişti. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuya en sert eleştiri Cüneyt Özdemir'den geldi. Bakın Özdemir neler söyledi...
"Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey...”
"ÇOK VASAT BİR DÜŞÜNÜR"
Bu sözler sosyal medyada eleştirilere sebep oldu. Cüneyt Özdemir de Erdem Yener'e sert çıkanlardan biriydi.
Cüneyt Özdemir şu ifadelerle oyuncuya yüklendi:
"Çok iyi bir oyuncu ve çok vasat bir düşünür! Ünlü, zengin ve tanınır olunca anında her şeyin en iyisini bilen, ahkam kesen, dangalakça sözler söylerken her türlü cürete sahip bireyler olma hakkına sahip olamıyorsunuz ne yazık ki!