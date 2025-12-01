Erdem Yener kadınlar hakkında söyledikleri sosyal medyayı karıştırdı! Cüneyt Özdemir acımadı saydırdı

Erdem Yener'in katıldığı bir programda kadınlar hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük olay oldu. Ünlü oyuncu Erdem Yener, kadınlar hakkında söylediği olay olan ifadelerinde "Bir kadın tır şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? demişti. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuya en sert eleştiri Cüneyt Özdemir'den geldi. Bakın Özdemir neler söyledi...