Erdal Özyağcılar iyilik etti yardımı kesince kabusu yaşadı cezai ehliyetim yok yakarım bu dünyayı

Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı.