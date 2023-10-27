Erdal Özyağcılar iyilik etti yardımı kesince kabusu yaşadı cezai ehliyetim yok yakarım bu dünyayı
Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. Oktay T.'ye yardım eden ve bir süre sonra yardımları kesen Özyağcılar, ölümle tehdit edildi.
Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı.
Özyağcılar'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Oktay T., "Ben alkolik bir insanım. Kişilik tedavisi görüyorum. Hatırlamıyorum" dedi ve özür diledi. Oktay T. hakkında dava açıldı.
Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı.
48 yaşındaki adam, maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyerek ünlü oyuncudan yardım istedi. Bunun üzerine genç adamı kırmayan Özyağcılar, aylar boyu maddi yardımda bulundu.