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Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

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Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

Oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. İlişkileri uzun sürmeyen çiftin barıştığı iddia edildi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Allen, haklarındaki barışma iddialarına yanıt verdi.

Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, birkaç ay önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıyan Yasemin Kay Allen'ın birlikteliği uzun sürmemişti.

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Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

Ancak geçtiğimiz günlerde Allen ile Erdal Kaya'nın ilişkilerine ikinci bir şans verdiği iddia edilmişti.

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Erdal Kaya ile barıştığı iddia edildi! Yasemin Kay Allen'dan açıklama

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Yasemin Kay Allen, barışma iddialarına yanıt verdi.

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