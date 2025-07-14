Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...
Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi.
Özel hayatıyla dikkat çeken Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.
Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.