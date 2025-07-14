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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş

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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş - Resim: 1

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi.

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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş - Resim: 2

Özel hayatıyla dikkat çeken Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş - Resim: 3

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş - Resim: 4

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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