Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla gündemde! Bakın kiminle aşk yaşıyormuş

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.