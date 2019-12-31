Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. açıklaması diziden bakın neden vazgeçmiş
Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun yayımlanmaması hakkında Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı. Rol arkadaşı İnanç Konukçu'nun ve dizi hayranlarının soruları cevap buldu.
Behzat Ç. altı yılın ardından yeniden ekranlara gelmiş, hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı. BluTv'de ilk 8 bölümü yayımlanan dizinin aniden final yapması ise herkesi şoke etmişti. Behzat Ç.'de Hayalet rolüne hayat veren İnanç Konukçu, başrol Erdal Beşikçioğlu'nun açıklama yapması için paylaşımlarda bulunmuştu ki cevap geldi.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisi hakkında kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalar ve bilgi eksikliğine bağlı yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı gerekli gördü:
"Behzat Ç.’nin daha ilk bölümünden itibaren seyircisinin sahip çıktığı bir proje olması ona hem dizi dünyamızdaki bu farklı konumunu kazandırdı hem de ekibine diziyi daha iyi yazma, çekme ve oynama sorumluluğunu hatırlatan çok önemli bir motivasyon sağladı.''
''Behzat Ç.’yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. Altı yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabiki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik.''