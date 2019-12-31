Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. açıklaması diziden bakın neden vazgeçmiş

''Behzat Ç.’yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. Altı yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabiki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik.''