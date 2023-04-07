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Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

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Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan ayında yağan kar yüzleri güldürdü.

Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor. 

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Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

 Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ettirirken, turist ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. 

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Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında yağan kar eşliğinde pistlerin tadını çıkardı.

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Erciyes'te ilkbahar bereketi. Nisan karı yüzleri güldürdü

Ülkede sezonu ilk açan kayak tesislerinden olan Erciyes'te son yağan yağışlarla birlikte sezon bayrama kadar uzamıştı.

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