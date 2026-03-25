Epstein mağdurları ilk kez bir arada! Anlatılanlar kan dondurmaya yetti: 'Gözlerimizdeki korkudan hoşlanıyordu'
Jeffrey Epstein’ın karanlık geçmişiyle yüzleşen kadınlar, yıllar süren sessizliklerini bozarak BBC Newsnight ekranlarında bir araya geldi. Yaşadıkları sistematik istismarı ilk kez toplu halde anlatan mağdurlar, Epstein’ın kurbanlarının çaresizliğini ve gözlerindeki korkuyu bir "güç kaynağı" olarak kullandığını çarpıcı detaylarla dile getirdi.
ABD’de kamuoyuna açıklanan milyonlarca sayfalık "Epstein Belgeleri"nin ardından kimlikleri netleşen mağdurlar, yıllar süren sessizliklerini bozdu. Joanna Harrison, Chauntae Davies, Lisa Phillips, Jena Lisa Jones ve Wendy Pesante; BBC mikrofonlarına verdikleri ortak röportajda, Epstein’ın kurduğu suç imparatorluğunun karanlık yüzünü ve nüfuzlu isimlerle olan bağlantılarını detaylandırdı.
"NEFES ALMA İHTİYACI": SESSİZLİĞİN SONU
Röportaja katılma kararını "boğulmamak için nefes alma ihtiyacı" olarak tanımlayan Joanna Harrison, 18 yaşında başlayan travma sürecini gözyaşları içinde aktardı. İstismarın başlangıç noktasının "sıradan bir masaj" gibi göründüğünü belirten Harrison, olay anında donup kaldığını ve sonrasında sistematik cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.
“Bir noktada boğuluyormuş gibi hissediyorsunuz ve nefes almanız gerekiyor.” diyen Harrison, kimliğinin ifşa edilmesinin ardından sessiz kalamayacağını söyledi.
BBC, Harrison ile birlikte dört Epstein mağdurunu ilk kez aynı ortamda bir araya getirdi. Saatler süren görüşmede mağdurlar geçmişte yaşadıkları travmaları gözyaşları içinde anlattı.
“HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI”
Harrison, Epstein ile 18 yaşında tanıştığını ve sürecin diğer mağdurlarda olduğu gibi bir mesajla başladığını söyledi.
“Her şey normal görünüyordu.” diyen Harrison, Epstein’ın davranışlarının ardından donup kaldığını ifade etti. Daha sonra Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirten Harrison, onun ölümünün ardından birçok sorunun cevapsız kalacağını dile getirdi.
ÜNLÜ İSİMLERLE SEYAHAT ETTİLER
Mağdurlardan Chauntae Davies, Epstein’ın özel uçağıyla yaptığı seyahatlere ait daha önce yayımlanmamış fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Epstein’ın yakın çevresinden Ghislaine Maxwell’in yanı sıra oyuncu Kevin Spacey ve eski ABD Başkanı Bill Clinton da yer aldı.
Davies, bu yolculukları “hayatta bir kez yaşanabilecek deneyimler” olarak tanımlarken, yaşananların “kapalı kapılar ardındaki gerçeklerle gölgelendiğini” söyledi.
Davies, Epstein tarafından özel adasında cinsel saldırıya uğradığını da ifade etti.
Clinton daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein’ın suçlarına tanık olmadığını belirtmişti. Spacey ise tüm dosyaların açıklanması çağrısında bulunmuştu.