Epstein mağdurları ilk kez bir arada! Anlatılanlar kan dondurmaya yetti: 'Gözlerimizdeki korkudan hoşlanıyordu'

"NEFES ALMA İHTİYACI": SESSİZLİĞİN SONU

Röportaja katılma kararını "boğulmamak için nefes alma ihtiyacı" olarak tanımlayan Joanna Harrison, 18 yaşında başlayan travma sürecini gözyaşları içinde aktardı. İstismarın başlangıç noktasının "sıradan bir masaj" gibi göründüğünü belirten Harrison, olay anında donup kaldığını ve sonrasında sistematik cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

“Bir noktada boğuluyormuş gibi hissediyorsunuz ve nefes almanız gerekiyor.” diyen Harrison, kimliğinin ifşa edilmesinin ardından sessiz kalamayacağını söyledi.

BBC, Harrison ile birlikte dört Epstein mağdurunu ilk kez aynı ortamda bir araya getirdi. Saatler süren görüşmede mağdurlar geçmişte yaşadıkları travmaları gözyaşları içinde anlattı.