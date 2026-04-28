Epstein dosyasında şok detay! Erkekler de toplu istismara uğramış

İDDİALARLA ÖRTÜŞÜYOR

Stansbury, bu anlatımın tekil bir olay olmadığını ve daha önce ortaya çıkan insan kaçakçılığı ve istismar ağlarıyla örtüştüğünü vurguladı. “Bu ifade, daha önceki kalıplarla örtüşüyor. Bu yüzden bizim için ciddi bir alarm niteliğinde” diyen Stansbury, Zorro Çiftliği’nde yaşananların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Epstein’ın uzun yıllar boyunca birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell de bu iddiaların merkezinde yer aldı. Stansbury, ikiliyi “seri istismarcılar” olarak tanımlayarak, bu suçların sistematik bir yapı içinde işlendiğini dile getirdi.

BİLİNMEYEN TIBBİ İŞLEMLER UYGULANDI

Skandalın en çarpıcı tanıklarından biri olan Chauntae Davies ise çiftlikte yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı. Davies, Zorro Çiftliği’nde geçirdiği süreyi “bir tuzağa düşmüş fare gibi” sözleriyle tarif etti. Saatlerce odasında beklediğini, kapının çalmasını ve “Jeffrey hazır” denmesini beklediğini ifade eden Davies, bunun zorla cinsel ilişkiye zorlanmak anlamına geldiğini açıkça dile getirdi.

Davies’in anlatımları yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Bazı genç kadınların bilinçsiz şekilde uyandıktan sonra üzerlerinde tıbbi işlemler yapıldığını fark ettiklerini, başlarında doktorların bulunduğunu gördüklerini iddia etti. Bu işlemlerin ne olduğu ise hâlâ bilinmiyor.