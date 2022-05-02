Entübe olunca aldatılan Burak Sergen 'korkmuyorum' deyip anlattı: Muhaliflik olsun diye...
Sadakatsiz dizisinden ayrılarak Gülümse Kaderine dizisine geçen Burak Sergen zorlu geçen günlerini ilk kez anlattı.
Geçen yıl koronavirüse yakalanıp ölümden dönen Burak Sergen, yaşadığı kötü günleri Sabah'tan Tuba Kalçık'a anlattı. Aldatılmasıyla dünyası başına yıkılan Sergen, sağlık sistemiyle ilgili de konuştu.
Geçen yıl hem sağlığınızla ilgili hem de özel hayatınızda zor günler yaşadınız. Buna dair neler söylemek istersiniz?
O dönemi hayatımdan çıkarmak istiyorum, hiç yaşamamış sayıyorum. Çok zorlu bir süreçti. Her açıdan beni çok kötü etkiledi. Öldüm ve geri döndüm desem yanlış olmaz. Yaşama şansım yüzde 2'ymiş. Yüzde 98 ölür demiş doktorlarım. Ama demek ki daha yaşamam gerekiyormuş. Entübe sürecini de yaşadıktan sonra artık ölümden korkmuyorum.
Entübe zaten tama yakın bir ölüm anlamına geliyor. Hastaneden çıktıktan sonra uzun süre yürüyemedim. Birçok ilaç kullandım. Uzun süre tedavi gördüm. Yoğun bakımda günlerce kalmak zorunda kaldım. Bu insanı çok kötü etkiliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Beni hayata oğlumun duaları döndürdü. Pandeminin en ağırını ben geçirdim diyebilirim. O süreçte çok arkadaşımı da kaybettim. İnsanlığın geçirdiği en büyük salgınlarından biri. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, insanoğlu bu salgın karşısında aciz kaldı. Neyse ki, aşılanma süreciyle birlikte insanlar artık daha hafif geçiriyor. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın. Salgınla mücadele için çok önemli bu.
Türkiye'nin salgınla mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz bu süreçten yüzünün akıyla çıktı. Salgınla çok başarılı şekilde mücadele edildi. Aşıyı bulanlar bile Türk.
Oyunculuk sektörüne TRT'de başladınız değil mi?
Evet, çok önemli isimlerle TRT 1'de dizi yaparak bu sektöre girdim. O zamanlar dizide oynamak çok seçkin bir şeydi. Sektörde dublaj yapan ayrı, tiyatro yapan ayrı, dizi çeken ayrıydı. Şimdi artık herkes her şeyi yapıyor. Dışarıdan nasıl doktor avukat olamıyorsak, dışarıdan tiyatrocu da olunamaz. Bunun da akademik açıdan eğitimi var.