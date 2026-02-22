Entübe edilmişti! Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti...
Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Tutal "Güneşi Gördüm" ve "Geniş Aile" gibi birçok yapımda rol almıştı.
Uzun yıllar boyunca birçok projede rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan acı haber geldi. Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Ali Tutal'ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Evinde beyin kanaması geçiren Ali Tutal hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tutal entübe edilmişti. Sağlık durumunun kritik seyrettiğini belirten yetkililer, hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etmişti.
Usta oyuncu ayrıca, geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.
"Güneşi Gördüm", "Geniş Aile" ve "Bereketli Topraklar Üstünde" başta olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Tutal, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edindi.