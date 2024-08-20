Entübe edilen Reha Muhtar'ın vasiyeti şaşırttı! Eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken sözler
Reha Muhtar dün gece geç saatlerde yüksekten düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar’ın tedavisi devam ederken, eski eşi Deniz Uğur'un söyledikleri dikkat çekti. Öte yandan Reha Muhtar'ın vasiyet açıklaması yaşadığı talihsiz kazanın ardından tekrar gündeme geldi.
Reha Muhtar dün gece Sarıyer'deki evinde düşerek hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve düşmeye bağlı beyninde travma yaşadığı açıklandı. Konuyla ilgili ünlü sunucunun ailesinden herhangi bir açıklama gelmedi.
Yıllardır ikiz çocuklarının velayeti sebebiyle Reha Muhtar ile problemler yaşayan Deniz Uğur, ilk kez konuştu. Reha Muhtar'ın sağlığı ile ilgili bilgisi olmadığını belirten Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'a dün geceden beri ulaşamadığını belirtti.
Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirten Deniz Uğur, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar vasiyetini açıklamıştı
Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası sonrası vasiyeti hakkında konuşan Reha Muhtar , "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" demişti.