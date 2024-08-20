Entübe edilen Reha Muhtar'ın vasiyeti şaşırttı! Eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken sözler

Reha Muhtar vasiyetini açıklamıştı

Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası sonrası vasiyeti hakkında konuşan Reha Muhtar , "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık" demişti.