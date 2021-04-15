"Bu sabah gün-aydın olmak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlumla evde iki ayrı ev yaşıyoruz, dokunmadan... Teselliler tabi çok şükür... Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor, durumu iyi çok şükür. Bende semptom yok. Bir de oğlum babasına kavuşursa...''