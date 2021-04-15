Entübe edilen Burak Sergen'in oğlu da Covid'e yakalandı eski eşi Işıl Sergen açıkladı
Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken oğlu da koronaya yakalandı.
Sadakatsiz dizisinde Haluk'u oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaştı ve aniden hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde enfeksiyon olduğu ve solunum güçlüğü çektiği öğrenilen Sergen'in koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı söylendi. Fakat Sadakatsiz dizisinin yapımcı şirketinin açıklamasına göre Burak Sergen'in koronavirüs olduğu ortaya çıktı.
Burak Sergen, yoğun bakımda durumu stabil bir şekilde tedavi görürken eski eşi Işıl Sergen, oğullarının koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan anne Sergen, şunları söyledi:
"Bu sabah gün-aydın olmak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlumla evde iki ayrı ev yaşıyoruz, dokunmadan... Teselliler tabi çok şükür... Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor, durumu iyi çok şükür. Bende semptom yok. Bir de oğlum babasına kavuşursa...''
Öte yandan Burak Sergen iki gün önce evinde fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlenen ve solunum güçlüğü çeken oyuncu yoğun bakımda tedavi görüyor.