Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından flaş açıklama
Üç hafta önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Burak Sergen, solunum güçlüğü nedeniyle entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'dan Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan 60 yaşındaki sanatçı, daha iyi solunum alabilmesi için entübe edilmişti.
Üç haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hürriyet'ten Elif Ünal'a konuşan Ünsal, "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.
"İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum"
Çok zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Nihan Ünsal, "Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" ifadelerini kullandı.
9 Şubat 1961 Ankara doğumlu oyuncu Burak Sergen, tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Semih Sergen'in oğludur.