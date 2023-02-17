Enkazdan 248 saat sonra çıkarılmıştı! Aleyna böyle hayatta kalmış doktorlar izahı yok demişti
Kahramanmaraş’taki depremin enkazı altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez için doktorlar, ilk müdahale sonrası bu kadar iyi durumda olmasını açıklayamayıp 'Tıbben izahı yok' demişti. Dün Ankara'ya nakledilen Aleyna'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorları ise, bedeninin bu kadar iyi korunmasının nedeninin "cenin pozisyonunda durması" olduğunu ifade etti.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, depremin 248. saatinde, Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılarak Ankara'da tedavi altına alınan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Hastanede düzenlenen basın toplantısında, Prof. Dr. Kendirli ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in durumu hakkında bilgi verdi. Ünüvar, Ölmez'in dün 18.02'de hastaneye getirildiğini, gece boyunca durumunun takip edildiğini, bir probleminin olmadığını belirterek, Ölmez'in sabah saatlerinde bir problem sebebiyle ameliyat edildiğini aktardı.
Gece boyunca bilinci açıktı
Başhekim Prof. Dr. Kendirli, Ölmez'in ilk muayenesinde genel durumunun iyi olduğunun tespit edildiğini, ileri tetkikler sonucunda, pelvisinde kırık tespit edildiğini, sabah saatlerinde de ameliyat edilmesine karar verildiğini aktardı.
Aleyna Ölmez'in gece boyunca bilinci açık durumda olduğunu kaydeden Kendirli, "Umuyoruz ki akşam ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda" diye konuştu.