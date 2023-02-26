Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.
Deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı.
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Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti.
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Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.
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