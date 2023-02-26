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Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.

Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

Deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural  yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı. 

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Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti. 

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Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

 Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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Enkaz altından çıkarıp kullanmaya başladı görenler şaşırdı! “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"
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