Enkaz altında ölen kızının elini bir an olsun bırakmıyor! Bir babanın en çaresiz anları...

Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, saat 13:14'te de Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde iki büyük deprem Türkiye'nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden oldu. İlk deprem büyük yıkıma yol açarken, ilk depremde hasar almış binalar da ikinci depremde tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.