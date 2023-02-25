Enkaz altında kuşlarını ölüme terk etmedi! Küçük çocuğun sözleri herkesi duygulandırdı
KIRIKKALE'de ailesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan 12 yaşındaki çocuk, Hatay'da annesiyle birlikte kaldığı enkazın altından babası tarafından kurtarıldı. Çocuk, enkazda mahsur kalan "Mavi" ve "Limon" isimli muhabbet kuşlarının sağ olarak kurtarılmasını sağladı. Küçük çocuğun duygularını anlatırken kuşları için sarf ettiği sözler herkesi duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden Harbelioğlu ailesi, sarsıntı esnasında evden çıkmaya çalışırken evlerinin enkazında kaldı. Hüseyin Harbelioğlu, eşini ve oğlunu enkazın altından kurtarmayı başardı.
12 yaşındaki oğlunun ısrarı üzerine Harbelioğlu, enkazda mahsur kalan "Mavi" ve "Limon" isimli muhabbet kuşlarını da sağ olarak çıkardı. Evsiz kalan aile, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
"Taşlar ve demirler üzerimize düştü"
Emel Harbelioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında oğlu ile birlikte evden çıkmaya çalışırken merdiven boşluğuna düştüklerini belirterek, "Sallandıktan sonra oğlumu odasından çıkardım. Antreye vardığımda deprem hızlanmaya başladı. 5 basamak indiğimde merdiven boşluğuna düştük. Taşlar ve demirler üzerimize düştü" dedi.
"Kıyamet gibiydi"
Alt komşusunun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Harbelioğlu, "Ben dedim ki buraya kadar, öldük. Çünkü bina çöktü. Alt komşumuz vefat etti. Ben ikinci katta oturuyorum. Evimiz yerle bir oldu. Eşim geldi, bizi enkazdan çıkardı. Kıyamet gibiydi. Sabah olduğunda ben Hatay'ın o halini görünce kıyametin koptuğunu sandım. Gerçekten de Rabbim bize heybetini gösterdi.