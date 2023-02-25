Enkaz altında kuşlarını ölüme terk etmedi! Küçük çocuğun sözleri herkesi duygulandırdı

"Kıyamet gibiydi"

Alt komşusunun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Harbelioğlu, "Ben dedim ki buraya kadar, öldük. Çünkü bina çöktü. Alt komşumuz vefat etti. Ben ikinci katta oturuyorum. Evimiz yerle bir oldu. Eşim geldi, bizi enkazdan çıkardı. Kıyamet gibiydi. Sabah olduğunda ben Hatay'ın o halini görünce kıyametin koptuğunu sandım. Gerçekten de Rabbim bize heybetini gösterdi.