Enişte kayınbiradere tecavüz etti! Müge Anlı ATV'de çıplak resimleri yayınladı

Bu süreçte eniştesi İsa, Abdurrahman'a evlendireceğini söyleyip sürekli kredi çektirmiş. Parça parça tam 500 bin TL'lik senet imzalatmış. Bir gün Antalya'da eniştesi Suriyeli bir kadınla tanıştırmış ve köyde bir süre kalmışlar. Daha sonra Abdurrahman'ın ailesi kadını istememiş. O da geri dönmüş. Tabii yine bu arada 10 bin TL kredi çektirmiş.