Enişte kayınbiradere tecavüz etti! Müge Anlı ATV'de çıplak resimleri yayınladı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İkinci Palu Ailesi vakası ifşa oldu. Antalya'da ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman, Abdurrahman Çığ'a tecavüz etti. Ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderinin çıplak resimlerini de çeken enişte Türkiye gündemine oturdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın yaşadıkları tüyleri diken diken etti. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.
Yukardaki fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Burdur'da yaşamını sürdüren baş mağdur Abdurrahman Çığ. Kendisi 40 yaşında evlenip yuvasını kurmak isteyen biri. Sadece o değil, ailesi de Abdurrahman'ın evlenmesini istiyormuş. 20 yıllık eniştesi kız kardeşinin eşi de evlendirmek için kolları sıvamış fakat pek de iyi niyetli girişimleri olmamış.
Enişte İsa Akman, Abdurrahman'a kısmetinin bağlandığını söyleyip Afyon'da bir hocaya götürmüş. Burada üflenip okunduktan sonra kısmetinin açıldığına inandırılmış ve 3 bin TL ödeme yapmış. Sadece Abdurrahman'ı değil, eşini ve çocuklarını da farklı illerdeki hocalara götürüyormuş. Eşi neden götürdüğünü de bilmediğini söylüyor.
Bu süreçte eniştesi İsa, Abdurrahman'a evlendireceğini söyleyip sürekli kredi çektirmiş. Parça parça tam 500 bin TL'lik senet imzalatmış. Bir gün Antalya'da eniştesi Suriyeli bir kadınla tanıştırmış ve köyde bir süre kalmışlar. Daha sonra Abdurrahman'ın ailesi kadını istememiş. O da geri dönmüş. Tabii yine bu arada 10 bin TL kredi çektirmiş.