Enise Sude Can Yaman'ın olay mesajlarını ifşa etti ısrarı dikkat çekti
Instagram fenomeni Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını ifşa etti. Sude, daha önce de futbolcu Dorukhan Toköz'ün mesajlarını ifşa etmişti.
Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen ifşa mesajlarına bir de Can Yaman'ın mesajları eklendi. Sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline gelen Enise Sude, bu kez de Can Yaman'ın mesajlarını "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle ifşa etti.
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Enise Sude, daha önce de futbolcu Dorukhan Toköz'ün mesajlarını ifşa etmişti şimdi ise yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan oyuncu Yaman'ın kendisine attığı mesajları sosyal medyada sergiledi.
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"Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım" diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.
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Sude, bu mesajların üzerine ''Yine bir karantina çılgınlığı'' notunu düştü.
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