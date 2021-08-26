Enis Arikan korona oldu! 'Sezen Aksu uyurken' Ezgi Mola'yla gizlice çekmişler...
KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, en yakına rkadaşı Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından kendi korona testinin de pozitif olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalandığını duyurdu. 'Camdaki Kız' dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Arıkan, yeni başlayan çekimlere ara vermek zorunda kaldı.
"Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu"
Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi.
Arıkan, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi.
Enis Arıkan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci sezon çekimleri başlayan 'Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.