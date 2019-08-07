Enis Arıkan Jennifer Lopez konserini 50 bin euroluk locadan izledi! Video çekip itiraf etti
ANTALYA'da sahneye çıkan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i oyuncu Enis Arıkan'ın ücreti 50 bin euro olan locadan izlemesi olay oldu. Arıkan Lopez'i restoranda görüntüledi. Sosyal medya hesabından o anı paylaştı.
Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, çarşamba gecesi Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Konser için İstanbul'dan gelen oyuncu Enis Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabının 'hikaye' bölümünde paylaştı.
Otelin ünlü isimlere ayırdığı ücretsiz kontenjanından konseri izleyen Enis, hem tanıtım için bol bol paylaşımda bulundu gelen tepkiler nedeniyle bir itiraf videosu çekerek cevap verdi.
Sosyal medya hesabından konserle ilgili bol bol paylaşımda bulunan Arıkan’a takipçileri direkt mesaj üzerinden 50 bin Euro tutarındaki loca ücretini nereden bulduğunu sordu.
Para vermediğini vurgulayan Arıkan şu ifadeleri dile getirdi: "Herkes 'Locaya 300 bin lira mı verdin' diyor. Arkadaşlar delirdiniz mi, 300 bin lira ne? Jennifer bana versin 300 bin lira"
"Evet locadaydım ama davetliydim. Düşünsenize benim Jennifer'a 300 bin lira verdiğimi... Yemin ederim annem oteli basar önce hırsından Jennifer'ın takma saçını yolardı. Benim zaten ağzımda diş falan bırakmazdı."