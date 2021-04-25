Enis Arıkan itiraf etti Camdaki Kız'daki bekaret sahnesi için Feyyaz Şerifoğlu bakın ne yaptı
Burcu Biricik'in bekaret sahnesiyle tepkilerin odağındaki dizinin yıldızları Enis Arıkan ve Feyyaz Şerifoğlu objektiflere takıldı.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisi 8 Nisan'da yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Tartışmalı sahneleri Camdaki Kız sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.
'Camdaki Kız' dizisinin Cihangir'de gerçekleşen çekimlerinde yer alan oyunculardan Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan, mola sırasında objektiflere takıldı.
Dizinin üçüncü bölümünde ekibe dahil olan Arıkan, "Camdaki Kız dizisi ile bayağı önce anlaşmıştım ve benim dahil olduğum ikinci bölümü çekiyoruz" şeklinde konuştu.
38 yaşındaki oyuncu, "Reytingler şahane gelmiş. Senaryoyu okuduğumda çok beğenmiştim." dedi.