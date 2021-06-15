Enis Arıkan İnstagram videosu Camdaki Kız'ın Muzo'su kırdı geçirdi
Camdaki Kız Muzo rolüyle beğeni toplayan ve İnstagram'da eğlenceli paylaşımlarıyla ciddi bir takipçi kitlesi bulunan Enis Arıkan yine yapacağını yaptı. Bir mekan çıkışında muhabirlere yakalanan Enis Arıkan, magazin muhabirlerine esprili bir şekilde "Bir dedikodu çıkarsa ben seni arayacağım" dedi.
Eğlenceli kişiliğiyle hem magazin camiasının hem de sosyal medyanın renkli simalarından olan Enis Arıkan, arkadaşlarıyla bulunduğu bir mekandan ayrılırken magazin muhabirlerinin sorularına eğlenceli cevaplar verdi. Arıkan, muhabirlerin kendisine sorması gereken soruyu kendisi yöneltti. "Dedikodu varsa bana Whatsapp'tan yaz" diyerek, muhabirlere takıldı.
Sosyal medyada yayınladığı eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkan ve son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Camdaki Kız'da Muzo karakterine can veren Arıkan, magazincilere takıldığı bu videosunu paylaşırken, "Şu video şurda dursun... Magazinci arkadaşlar bana dedikodu verirse ben de gideceğimiz mekanı söylerim. Benden utanıp beni arabaya tıkan @mervepoo sana da yazıklar olsun." diyerek dizideki Billur rolünü canlandıran Merve Polat'ı da etiketledi.
Fırat isimli muhabire "Dedikodu olursa Whatsapp'tan yaz. Ben sana mekanı söylerim." diyen Arıkan'a, muhabirden gelen cevap ise "Ben birazdan nerede olduğunuzu yazacağım size" yanıtı geldi. Arıkan da "Beni ara ben söyleyeceğim" diye devam etti.
Arıkan'ın bu tavrı, magazin muhabirlerine kötü davranan ünlüleri akla getirerek, ne kadar samimi ve doğal olduğu yönünde yorumlandı.