Enis Arıkan İnstagram videosu Camdaki Kız'ın Muzo'su kırdı geçirdi

Sosyal medyada yayınladığı eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkan ve son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Camdaki Kız'da Muzo karakterine can veren Arıkan, magazincilere takıldığı bu videosunu paylaşırken, "Şu video şurda dursun... Magazinci arkadaşlar bana dedikodu verirse ben de gideceğimiz mekanı söylerim. Benden utanıp beni arabaya tıkan @mervepoo sana da yazıklar olsun." diyerek dizideki Billur rolünü canlandıran Merve Polat'ı da etiketledi.