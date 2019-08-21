Enis Arıkan canlı yayında itiraf etti! Bakın neden yıllarca denize girmemiş
Şimdilerde Benimle Söyle şarkı yarışmasının sunuculuğunu yapan oyuncu Enis Arıkan, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına katılarak samimi itiraflarda bulundu. Arıkan'ın neden yıllardır denize girmediği ise herkesi şaşırttı.
Son zamanlarda projeden projeye koşarak hem Benimle Söyle şarkı yarışmasının sunuculuğunu yapan hem çok ses getiren Alice Müzikali'nde yer alan hem de Jet Sosyete dizisinde boy gösteren Enis Arıkan Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına katılarak samimi itiraflarda bulundu.
Sosyal medyada da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan fenomen Enis Arıkan, özel hayatından iş hayatına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu. İşte Enis Arıkan'ın o itirafları...
Ünlülerin arkadaşı Enis Arıkan: Aslında Ezgi'lerle aynı dönemde mezun olduk. Sınıf arkadaşıydık. Ama benim işlerim rast gitmiyordu ben ünlülerin arkadaşı olarak nam saldım. Sonra ben tiyatro oynamaya başladım. En sonunda sosyal medyayı keşfettim. Psikolojimin de kötü olduğu bir dönemdi. Sosyal medya bana çok iyi geldi.
Arkadaşlarına resti çekmiş: En yakın arkadaşlarım çok tepki verdi. 'Yapma sen tiyatrocusun' dediler. Ben yine tiyatro yapacağım, ama sosyal medyada da eğleneceğim. Bu kadar!