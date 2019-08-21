Enis Arıkan canlı yayında itiraf etti! Bakın neden yıllarca denize girmemiş

Ünlülerin arkadaşı Enis Arıkan: Aslında Ezgi'lerle aynı dönemde mezun olduk. Sınıf arkadaşıydık. Ama benim işlerim rast gitmiyordu ben ünlülerin arkadaşı olarak nam saldım. Sonra ben tiyatro oynamaya başladım. En sonunda sosyal medyayı keşfettim. Psikolojimin de kötü olduğu bir dönemdi. Sosyal medya bana çok iyi geldi.