Enis Arıkan Aleyna Tilki ile dalga geçti genç popçu bakın ne cevap verdi
Enis Arıkan, geçtiğimiz günlerde Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki ile fena dalga geçti. Aleyna Tilki, Enis Arıkan'a cevap vermek konusunda pek de geç kalmadı.
Enis Arıkan, sosyal medyada zaten aktifken karantina nedeniyle bütün hayatını Instagram'dan yayımlamaya başladı. Başarılı oyuncu bir de sosyal medyada haftada bir yarışma yapmaya başladı. Kazanan da ödül olarak kendisiyle koronavirüs salgını biter bitmez yemeğe çıkacak.
Arıkan, ilk yarışma yayınında ise magazin sorularından birinde cevabı Aleyna Tilki olan bir soru sordu. Cevap için yarışmacılara kopya verirken ise Aleyna Tilki ile fena dalga geçti. Tilki'nin Enis Arıkan'a cevabı ise gecikmedi.
Enis Arıkan canlı yayınında, "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweetini kim atmıştır?" sorusunu yöneltti.
Arıkan, Aleyna Tilki cevabını bilemeyen takipçilerine ipucu verirken ise şunları söyledi:
"Ünlü pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur (bir döneme damga vuran şarkıcı Onur Sarıkaya) gibi bir şey"