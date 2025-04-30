Engin Polat'ın "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı
Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları katıldı.
'PARA GELİŞİ OLMALIYDI ANCAK YOKTUR'
Duruşmada savunma yapan sanık Gün, üzerine atılı suça hangi aşamada, nasıl iştirak ettiğinin açık ve net olarak belirtilmediğini öne sürerek, "İştirakçi isem adıma ve GUN Bağımsız AŞ firmasına para gelişi olmalıydı ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.
5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan hakim, sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, "sahte fatura kullanma ve düzenleme" suçundan 5 yıl 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Sanık Ahmet Gün ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, toplam 7 şirket üzerinden yapılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin hazırlanan iddianamelerde, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal "sanık" olarak yer aldı.
Sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri isteyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamelerde, bir kısmının ise muhasebe hileleri yaparak "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanıp kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.
İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları belirtildi.