Engin Polat'a yaralama davası! Savunması pes dedirtti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. 10 günden fazladır cezaevinde olan Engin Polat'ın hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı.
Engin Polat'ın, sahibi olduğu güzellik merkezinde Şeyma E. adlı bir kadının yaralanmasına sebep olup avukatı aracılığıyla, "Haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır" savunması yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E. Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş alamadı. Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi. Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.