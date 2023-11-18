Engin Polat'a yaralama davası! Savunması pes dedirtti

Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş alamadı. Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi. Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.