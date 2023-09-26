Engin Polat ve Dilan Polat tetikçi mi tuttu? Banu Parlak'tan korkunç sözler! 'Başıma bir şey gelirse..."
Mal varlıklarıyla ilgili söylentilerle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tetikçi tutarak şarkıcı Banu Parlak ve birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Parlak'ın yaşadığı korku adeta yüzünden okundu.
Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yayınlanan bir videoda tetikçi tutturup Sanatçı Banu Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istedikleri tetikçi kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.
Dilan Polat ile iki yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen sanatçı Banu Parlak, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı.