Engin Nurşani'nin cenazesinde rezalet için yarışıldı acıyı hiçe saydılar

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçı için Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi.