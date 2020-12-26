Engin Nurşani'nin cenazesinde rezalet için yarışıldı acıyı hiçe saydılar
Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninde bazı vatandaşların yaptıkları 'ayıptır' dedirtti.
Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçı için Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi.
Düzenlenen törene ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Ancak cenazede Engin Nurşani'nin eşinin tabutun üzerine kapanıp ağladığı anlarda hayranlarından bazıları büyük bir duyarsızlık örneğine imza atarak tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda halk müziği sanatçısı da katıldı. Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı.
Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.