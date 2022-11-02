Engin Günaydın zamanında reddettiği projelere yandı itirafı olay oldu! 'Parayı çok seviyorum!'
Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Burhan karakteriyle tüm Türkiye'yi kahkahaya boğan Engin Günaydın kariyeri boyunca yaşadığı pişmanlığı açıkladı. Usta oyuncu Engin Günaydın, "Ben çok iyi paralar kazanabilirdim. Orada ukalaca hareketler yapıp o paraları reddetmek şimdi çok canımı yakıyor" ifadelerini kullandı.
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteriyle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Engin Günaydın, o dönem birçok rolü reddettiğini ve bundan dolayı çok pişman olduğunu itiraf etti.
"Parayı çok sevmeye başladım"
Katıldığı bir programda itirafta bulunan oyuncu "Ben yaşlandıkça parayı çok sevmeye başladım. Eskiden hiç öyle duygularım yoktu. Gerçekten hiç sevmezdim.
"Çok iyi paralar kazanabilirdim"
Ben çok iyi paralar kazanabilirdim. Orada ukalaca hareketler yapıp o paraları reddetmek şimdi çok canımı yakıyor." diye konuştu.
Engin Günaydın kimdir?
29 Ocak 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Engin Günaydın Tokat doğumludur. Engin Günaydın ilk olarak 1996'da profesyonel olarak tiyatro sahnesine adım atmıştır. Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini ise Otogargara'da yaşadı.