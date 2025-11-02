Engin Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi! Çocukklarının vedası yürek dağladı...
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Filiz Vural ve oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri yürekleri yaktı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sanat camiasını yasa boğdu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
"BABAM HEP 'KASIM AYINDA ÖLMEK İSTERİM' DERDİ"
Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri yürekleri dağladı. "Babam hep 'Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim' derdi. Hiçbir sorunu yoktu. İlaç bile kullanmazdı" diyen Eser Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.
"ENGİN'İN SONU BU OLMAMALIYDI"
Diğer oğlu Çağlan Övet ise "Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Eşi Filiz Vural da törende "En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin'in sonu bu olmamalıydı." sözleriyle acısını paylaştı.