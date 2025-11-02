Engin Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi! Çocukklarının vedası yürek dağladı...

"BABAM HEP 'KASIM AYINDA ÖLMEK İSTERİM' DERDİ"

Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri yürekleri dağladı. "Babam hep 'Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim' derdi. Hiçbir sorunu yoktu. İlaç bile kullanmazdı" diyen Eser Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ENGİN'İN SONU BU OLMAMALIYDI"

Diğer oğlu Çağlan Övet ise "Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Eşi Filiz Vural da törende "En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin'in sonu bu olmamalıydı." sözleriyle acısını paylaştı.