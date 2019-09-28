Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Kurşun dizisi yayın tarihi belli oldu
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı iddialı dizisi Kurşun'dan renkli kareler paylaşıldı.
Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un izleyici ile buluşmak için gün sayan dizisi “Kurşun”un oyuncuları objektif karşısına geçti.
Eğlenceli anların objektiflere de yansıdığı çekimlerden paylaşılan kareler büyük ilgi çekti. 70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz kamaştırdılar.
Dizinin anlatıldığı dönemin renkli atmosferi fotoğraflara yansırken; özel styling çalışması yapılan oyuncular, yeni imajlarıyla çok konuşulacak.
“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.