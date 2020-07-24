Engin Altan Düzyatan'ın hayranlarından isteği bakın ne yeni dizisi de belli oldu
İki gün sonra 41 yaşına basacak olan Engin Altan Düzyatan, kendisine hediye gönderecek hayranlarından anlamlı bir istekte bulundu.
Geçtiğimiz gün yeni dizi müjdesiyle tüm hayranlarını sevinçten havalara uçuran Engin Altan Düzyatan, doğum günü için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:
"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum.''
''Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle..."
Öte yandan TRT ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, televizyon ekranlarına geri dönüyor.