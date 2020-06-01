Engin Altan Düzyatan'dan üzen karar Kuruluş Osman derken ters köşe yaptı

Engin Altan Düzyatan ise bambaşka bir ruh halinde yaşıyor… Oyuncu, daha önce canlandırdığı karakterleri yeniden canlandırarak kendini tekrarlamak istemiyor. Diriliş Ertuğrul ile Kuruluş Osman’ı iki ayrı dizi projesi olarak gören oyuncu, zaten yaptığı bir şeyi yeniden yapmak istemiyor.