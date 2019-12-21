Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit yorumu
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, dizinin devamı niteliğinde ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit hakkında bakın ne dedi.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, ATV ekranlarında devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman olarak devam edince başrole Burak Özçivit gelmişti. Diriliş'in başrolü Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.
Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisi final kararı alınca hayranları, Kuruluş Osman dizisinde yer almasını istediklerine dair paylaşımlar yapmıştı. Düzyatan'da geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada Kuruluş Osman sinyalini vermişti.
Düzyatan, bu sefer de Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e övgüler yağdırdı. Kuruluş Osman dizisinden teklif gelip gelmediği sorulan başarılı oyuncu, merak edilen soruyu cevapladı.
Engin Altan Düzyatan, “Kuruluş Osman’ı nasıl buldunuz?” sorularına “Ekip çok başarılı, Burak da çok güzel oynuyor” diyerek yanıt verdi.