Engin Altan Düzyatan'dan doğum gününde çok özel kare!
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından yaptığı anlam dolu bir paylaşımda, eşi Neslişah Alkoçlar’ın doğum gününü kutladı. Düzyatan, romantik paylaşımında eşine olan derin sevgisini dile getirerek takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
Kurşun, Son, Bir Bulut Olsam, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Çöp Adam ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Son olarak, eşi Neslişah Alkoçlar’ın doğum günü için yaptığı duygusal paylaşım, ünlü oyuncunun romantik yönünü gözler önüne serdi.
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında hayatlarını birleştirerek mutlu bir evlilik yaptılar. Çiftin, 2016 yılında Emir Aras adlı bir oğulları, 2018’de ise Alara adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
Aile hayatlarıyla da sık sık ilgiyi üzerine çeken çift, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.