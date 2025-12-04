Engin Altan Düzyatan'dan doğum gününde çok özel kare!

Kurşun, Son, Bir Bulut Olsam, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Çöp Adam ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.