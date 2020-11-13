Engin Altan Düzyatan'dan Barbaros açıklaması Çağatay Ulusoy'un yerini almıştı

Yapımcılığını ES Yapım'ın üstlendiği dizi Barbaros için henüz bir açıklama gelmedi, bekleyiş sürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizinin başrolü için daha önce Çağatay Ulusoy seçilmiş fakat son olarak Engin Altan Düzyatan'ın dizinin başrolünde olacağı söylenmişti.