Engin Altan Düzyatan'dan Barbaros açıklaması Çağatay Ulusoy'un yerini almıştı
Son dizisi Kurşun ile hayal kırıklığı yaşayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi Barbaros için hazırlanıyor. Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından FOX TV'de başladığı Kurşun dizisi erkenden final yapan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi 'Barbaros' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Düzyatan yeni dizisi Barbaros'un yayın tarihi hakkında açıklamada bulundu.
Engin Altan Düzyatan, "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Yapımcılığını ES Yapım'ın üstlendiği dizi Barbaros için henüz bir açıklama gelmedi, bekleyiş sürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizinin başrolü için daha önce Çağatay Ulusoy seçilmiş fakat son olarak Engin Altan Düzyatan'ın dizinin başrolünde olacağı söylenmişti.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde Barbaros'u kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.