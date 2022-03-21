Engin Altan Düzyatan’a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü

Sahneye ödül almaya çıktığı andan itibaren salondaki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Düzyatan yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organizasyon yaptığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür" ifadelerini kullandı.

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