Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle fena dolandırıldı
Engin Altan Düzyatan, özel kalem müdürü olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Durumu fark eden Düzyatan, soluğu savcılıkta aldı.
Şimdilerde Barbaros dizisi için çalışan Engin Altan Düzyatan ile iş insanı Emre Kural, dolandırıldı. Bir dolandırıcı kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı.
Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi.
Sabah'ın haberine göre, daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.
Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi.