Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan romantik yıldönümü kutlaması
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan, evliliklerinin 5. yılında birbirlerine romantik bir kutlama yaptılar.
5 Yıl önce nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, evlilik yıldönümlerinde sosyal medya hesaplarından romantik bir kutlama yaptılar.
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2013 Yılında evlenen ünlü çiftten Alkoçlar, Düzyatan'dan önce davranarak şu paylaşımda bulundu:
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"Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla, heyecanla.. Seni çok seviyorum.''
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Alkoçlar'ın bu romantik paylaşımına sessiz kalmayan Düzyatan ise şu paylaşımı yaptı:
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