Engin Altan Düzyatan teknede yakalanınca panik oldu bakın neler söyledi

Son zamanlarda ATV ekranlarının Kuruluş Osman dizisine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları Ralf Tezman, Sanem Tezman, Abdullah Burnaz ve Selin Burnaz ile buluştu.