Engin Altan Düzyatan teknede yakalanınca panik oldu bakın neler söyledi
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Bodrum'da tekne tatili yaparken basın mensuplarının yakalanınca panikledi.
Son zamanlarda ATV ekranlarının Kuruluş Osman dizisine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları Ralf Tezman, Sanem Tezman, Abdullah Burnaz ve Selin Burnaz ile buluştu.
114
Arkadaşlarıyla birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih eden Engin Altan Düzyatan, teknede balık tuttuğu anlarda basın mensuplarını fark etti.
214
Kısa süreli bir panik anı yaşayan Engin Altan Düzyatan, gazetecileri işaret ederek, "Ralf bizi çekiyorlar" dedi.
314
Ralf Tezman ise, "Engin onlar fotoroman yapmışlardır" diyerek kahkaha attı.
414