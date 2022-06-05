Engin Altan Düzyatan 'Rehber' dizisinde rol alacaktı! Yeni dizisinde beklenmedik olay
TRT'deki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan'ın Yeni projesi 'Rehber' dizisi beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Dizinin askıya alınma sebebi ise henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Barbaroslar Akdeniz'inin Kılıcı dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan'ın, senaristliğini Yılmaz Şahin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'un yapacağı 'Rehber' dizisi projesiyle el sıkıştığı iddiası öne sürülmüştü.
Hayranları tarafından Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alması beklenen Rehber dizisi ile alakalı beklenmeyen bir gelişme gerçekleşti.
gerilim sahnelerine ağırlık verilmesi ve trajik bir hikayeyi konu olarak işlemesi planlanan Gold Film imzası ile ekranlara gelmesi planlanan Rehber dizisi şimdilik askıya alındı.
Yatılı okulda eğitim gören üç kızın öyküsünün gözler önüne serileceği ve toplamda sekiz bölüm çekilmesi düşünülen Rehber dizisinin ertelenme sebebi ise henüz bilinmiyor.