Engin Altan Düzyatan imzayı attı TRT 1 Barbaros dizisiyle ekranlara geri dönüyor
Çağatay Ulusoy'un vazgeçmesiyle TRT 1'in yeni dizisi Barbaros'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan oldu, başarılı oyuncu anlaşmaya imzasını attı.
5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber gönüllere taht kuran, hayran kitlesini kat kat katlayan Engin Altan Düzyatan, yeniden TRT 1 ekranlarına dönüyor. ATV'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisine katılmayacağı netleşen Engin Altan Düzyatan, hayranlarını üzse de yeni anlaşmasıyla gönüllerini aldı denebilir.
TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için önce Çağatay Ulusoy düşünülse de yakışıklı oyuncunun vazgeçmesi ve hayranların Engin Altan Düzyatan ısrarı üzerine Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti.
Yeni dizi Barbaros'ta Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Düzyatan, dün ortaya çıkan fotoğrafla hayranlarını sevinçten havalara uçurdu. Başarılı oyuncu, sonunda imzayı attı ve yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı kesinleşti.
Öte yandan ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu.