Engin Altan Düzyatan Burak Özçivit'le oynar mı? Kuruluş Osman sinyalini verdi
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrolü oynayan Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisi için sinyali verdi.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, ATV ekranlarında devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman olarak devam edince başrole Burak Özçivit gelmişti. Diriliş'in başrolü Engin Altan Düzyatan da FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı.
Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisi final kararı alınca hayranları isyan etmişti ki Düzyatan, hayranlarını çok sevindirecek bir sinyal verdi. Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan başarılı oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, 'Kurşun' dizisinin final yapmasıyla ilgili "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.