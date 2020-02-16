Engin Altan Düzyatan belgesel çekimlerine ara verdiğini açıkladı!

Önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile mekan çıkışında objektiflere yansıdılar. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eşi ve arkadaşlarıyla kutlayan oyuncu muhabirlerle sohbet etti.