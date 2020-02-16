Engin Altan Düzyatan belgesel çekimlerine ara verdiğini açıkladı!
Eşi Neslişah Alkoçlar ile Yeniköy'de bir mekan çıkışında soruları yanıtlayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, muhabirlere yaptığı açıklamada belgesel çekimlerine ara verdiğini açıkladı.
Önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile mekan çıkışında objektiflere yansıdılar. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eşi ve arkadaşlarıyla kutlayan oyuncu muhabirlerle sohbet etti.
1 sene boyunca Endonezya, Filipinler, Malezya, Tayland gibi ülkelerde plastik atıklara dikkat çekmek için 'Sen de fark et' adlı belgesel çekimini gerçekleştiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Belgesel bitti. Plastik atıklara dikkat çekmek istedik. Dünyanın çeşitli ülkerinde plastik atıkları topladık" ifadelerini kullandı.
Daha önceden de vahşi doğa belgeseli çeken Düzyatan, muhabirlerin, "Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?" sorusuna, "Belgesele ara vereceğim. Biraz kendime vakit ayıracağım" dedi.
Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz aylarda eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Oyuncu, paylaşımına şu notu düşmüştü: