Engin Altan Düzyatan 7,5 milyonu iade edecek dolandırıcılık şoku bakanlık uyarmıştı
Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıcılıktan suçlanan marka sahibiyle el sıkışmıştı. Olayı öğrenir öğrenmez projeden çekildi.
Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber ünü Türkiye dışına taşınan Engin Altan Düzyatan'a yurt dışından reklam teklifleri yağıyordu. Düzyatan ise bu teklifleri değerlendirip uygun bulduklarıyla anlaşma sağlıyordu. Fakat son iddiaya göre, Düzyatan bu kez yaş tahtaya bastı.
Düzyatan kendisine yoğun ilginin duyulduğu Pakistan'dan gelen bir teklifi kabul etti. İddiaya göre, reklam kampanyası için Mian Kasfih Zameer ile 1 milyon dolara anlaştı.
Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre; geçen yıl Aralık ayında Türk oyuncu Düzyatan, Pakistanlı işadamı Mian Kashif Zameer ile giyim markası için reklam anlaşması imzalamıştı.
Pakistanlı işadamı geçtiğimiz hafta dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.