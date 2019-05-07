Engin Akyürek'ten örnek hareket! Davranışıyla takdir topladı
Geçtiğimiz sene, Engin Akyürek'in hayranları doğum gününde UCİM’e (Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağış yaptı. Akyürek de hayranları ile buluşarak bağış yaptı.
Oyuncu Engin Akyürek'in geçen yıl 12 Ekim'deki doğum gününde hayranlarından anlamlı bir hediye gelmişti. Güney Amerika'da fırtınalar estiren oyuncunun yeni yaşı için Brezilya, Şili, Arjantin ve Peru'dan çok sayıda kişi oyuncu adına Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunmuştu.
Engin Akyürek, bu anlamlı hediyeden aylar sonra geçtiğimiz günlerde Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluştu. Akyürek, Güney Amerikalı hayranlarının dernek için yaptığı bağışa da katkı sağladı. Büyük kısmını Akyürek'in karşıladığı bağışın 100 bin lira civarında olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu, İstanbul'daki buluşmada da kendisi adına UCİM'e bağış yapan Latin Amerikalı hayranlarına tek tek teşekkür etti.
Çocuk istismarına karşı elini taşın altına koyan oyuncu, duyarlı davranışıyla da takdir topladı.