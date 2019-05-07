Engin Akyürek'ten örnek hareket! Davranışıyla takdir topladı

Engin Akyürek, bu anlamlı hediyeden aylar sonra geçtiğimiz günlerde Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluştu. Akyürek, Güney Amerikalı hayranlarının dernek için yaptığı bağışa da katkı sağladı. Büyük kısmını Akyürek'in karşıladığı bağışın 100 bin lira civarında olduğu öğrenildi.