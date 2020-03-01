Engelleri aşan binlerce göçmen Yunanistan'a geçti

Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler; Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri geçip, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.